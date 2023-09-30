Учёные из Гарварда перечислили лучшие виды спорта, которые замедляют старение

Учёные из Гарварда назвали виды спорта, которые помогут сохранить вес, укрепить кости, мышцы и даже память. Самое приятное то, что большинство из них не требуют тяжелой работы в тренажёрном зале.

В список видов спорта для здорового старения попали:

1. Плавание/акваэробика. Такие упражнения укрепляют тело, защищают суставы, способствуют психическому здоровью.

2. Ходьба. Этот вид спорта наиболее эффективен, если вы гуляете по 30–60 минут каждый день. Ходьба помогает снизить уровень сахара в крови, похудеть, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и укрепить память.

3. Тай Чи. Это боевое искусство называется «медитацией в движении». Оно идеально подходит для пожилых людей и помогает укрепить тело и психику.

4. Силовые тренировки. Не обязательно поднимать тяжелые веса, чтобы нарастить мышечную массу, однако пропускать такие упражнения не следует. Как говорят эксперты, чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете. То есть такие тренировки защищают от лишнего веса.

5. Упражнения Кегеля. Они помогают тренировать тазовое дно и предотвратить возможные проблемы недержания в будущем.