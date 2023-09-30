48-летняя гимнастка Оксана Чусовитина рассказала о секрете долголетия в спорте

Олимпийская чемпионка 1992 года в команде 48-летняя гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, ответила на вопрос, что заставляет её оставаться в спортивной гимнастике.

«Меня ничто не заставляет. Оставаться в спорте – это мое желание, выражение любви к этому виду спорта. Просто я люблю то, чем я занимаюсь.

В чем же секрет моего долголетия в спорте? Наверно, в первую очередь, гены. Спасибо моим родителям. Плюс во мне есть упорство. Если я поставила какую-то цель, то должна ее выполнить. Я должна это сделать или хотя бы попробовать.

В принципе, в гимнастике я особых целей не ставлю. У меня есть другие приоритеты в жизни. Сейчас моя цель и мечта – спортивная школа моего имени. Наш президент поручил открыть школу спортивной гимнастики имени Оксаны Чусовитиной, и моей целью является привлечь как можно больше молодежи заниматься спортом, чтобы детки хотели идти в гимнастику. Возможно, из них не будет великих гимнастов, но они состоятся в других видах спорта. Все-таки когда дети занимаются спортом, это здорово.

Задумывалась ли о карьере тренера? Делиться своим опытом я буду всегда и везде. Тренировать детей это очень большая ответственность, очень тяжелая и неблагодарная работа. Но я думаю, что каждый спортсмен, пройдя этот путь, становится тренером. Правда, многие говорят, что из хороших спортсменов не получается хороших тренеров. Если из меня не получится хорошего тренера, то я буду привлекать молодежь заниматься с детьми. Можно найти разные варианты чем заняться, разные варианты тренерской деятельности. Можно работать в начальных группах, с детьми среднего возраста, со старшими», — приводит слова Чусовитиной сайт МОК.