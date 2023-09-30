Определились полуфинальные пары British Open-2023

В пятницу, 29 сентября, определились полуфинальные пары на турнире по снукеру British Open-2023, который проходит в спорткомплексе «Сэнтор» на ипподроме в английском Челтнеме.

На этой стадии соревнований сыграют иранец Хоссейн Вафаей против валлийца Марка Уильямса и китаец Сяо Годун против англичанина Марка Селби. Полуфинальные матчи из 11 фреймов пройдут 30 сентября.

В четвертьфиналах из девяти фреймов Вафаей победил китайца Хэ Гоцяна (5-2), Уильямс — китайца Фань Чжэни (5-1), Сяо Годун — англичанина Тома Форда (5-3), а Селби — англичанина Джека Лисовски (5-4).

Финал турнира из 19 фреймов запланирован на 1 октября. Призовой фонд British Open-2023 составляет £ 478 тыс., из которых победителю достанется £ 100 тыс.