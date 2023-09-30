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Вашье-Лаграв стал победителем последнего этапа Champions Chess Tour, одолев Карлсена

Вашье-Лаграв стал победителем последнего этапа Champions Chess Tour, одолев Карлсена
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Чемпион мира по блицу 2021 года, французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв стал победителем последнего этапа Champions Chess Tour – 2023. В суперфинальном поединке Вашье-Лаграв неожиданно обыграл 16-го чемпиона мира по шахматам, норвежца Магнуса Карлсена. Таким образом, Вашье-Лаграв гарантировал себе место в гранд-финале соревнований.

Итоговый турнир текущего сезона Champions Chess Tour – 2023 пройдёт в Торонто (Канада) в декабре.

Напомним, Champions Chess Tour – 2023 включает в себя восемь онлайн-турниров по шахматам с участием лучших игроков мира, которые разыгрывают призовой фонд в размере $ 2 млн.

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