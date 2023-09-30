Трэвис Келси прокомментировал слухи о своём романе с Тейлор Свифт

Игрок команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси отреагировал на информацию о том, что ему приписывают роман с популярной певицей Тейлор Свифт.

Отметим, что ранее появление Свифт на одном из матчей Келси вызвало резонанс в обществе. Тейлор сидела в одной ложе с матерью Келси, Донной и активно болела за «Чифс».

«Я видел эти слухи и не могу их комментировать. Это забавно. Похоже на старую школьную игру «Глухой телефон», где все просто шепчут себе в ухо. Никто на самом деле не знает, что происходит.

(о посещении концерта Свифт) Я был разочарован тем, что она не разговаривает ни до, ни после своих выступлений, потому что ей приходится беречь свой голос для 44 песен, которые она исполняет. Мне было немного обидно, что я не смог передать ей один из браслетов, которые я сделал для неё», — приводит слова Келси CNN.