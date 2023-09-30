Дональд Трамп отреагировал на слухи о романе Трэвиса Келси с певицей Тейлор Свифт

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на слухи о романе игрока команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси с популярной певицей Тейлор Свифт.

«Я желаю им обоим всего наилучшего. Надеюсь, они наслаждаются своей жизнью. Может быть, делают это вместе, может быть, не вместе — скорее всего, не вместе», — приводит слова Трампа Daily Mail.

Напомним, ранее появление Свифт на одном из матчей Келси вызвало резонанс в обществе. Свифт посетила игру между «Канзас-Сити» и «Чикаго», которая завершилась со счётом 41:10 в пользу команды Келси. Певица наблюдала за матчем в VIP-ложе вместе с матерью Келси, Донной, и активно болела за «Чифс», после чего уехала со стадиона вместе с футболистом.