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Расписание чемпионата мира — 2023 по спортивной гимнастике

Сегодня, 30 сентября в Антверпене (Бельгия) стартовал 52-й чемпионат мира по спортивной гимнастике. Соревнования продлятся до 8 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финалов в каждых видах.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира – 2023. Расписание финалов

3 октября

Финал командного турнира (мужчины), начало в 20:30 мск.

4 октября

Финал командного турнира (женщины), начало в 20:30 мск.

5 октября

Финал многоборья (мужчины), начало в 20:30 мск.

6 октября

Финал многоборья (женщины), начало в 20:30 мск.

7 октября

Финалы на отдельных видах (1 день), начало в 15:00 мск.

8 октября

Финалы на отдельных видах (2 день), начало в 15:00 мск.

Отметим, что в Антверпен приехала четырёхкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз. Она выступит на международной арене впервые после Олимпиады-2020.