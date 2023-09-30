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Расписание чемпионата мира — 2023 по спортивной гимнастике

Расписание чемпионата мира — 2023 по спортивной гимнастике
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Сегодня, 30 сентября в Антверпене (Бельгия) стартовал 52-й чемпионат мира по спортивной гимнастике. Соревнования продлятся до 8 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финалов в каждых видах.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира – 2023. Расписание финалов

3 октября
Финал командного турнира (мужчины), начало в 20:30 мск.

4 октября
Финал командного турнира (женщины), начало в 20:30 мск.

5 октября
Финал многоборья (мужчины), начало в 20:30 мск.

6 октября
Финал многоборья (женщины), начало в 20:30 мск.

7 октября
Финалы на отдельных видах (1 день), начало в 15:00 мск.

8 октября
Финалы на отдельных видах (2 день), начало в 15:00 мск.

Отметим, что в Антверпен приехала четырёхкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз. Она выступит на международной арене впервые после Олимпиады-2020.

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