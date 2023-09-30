Варвара Субботина: я патриот своей страны и выступать за другую не смогла бы

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Варвара Субботина рассказала, почему она не меняет гражданство и не переезжает в Европу или США для выступления в соревнованиях.

«Почему не поменяю гражданство и не перееду в Европу или США? Зачем? Я патриот своей страны и выступать за другую просто не смогла бы», — написала Субботина в своём телеграм-канале.

Напомним, согласно обозначенным ограничениям, в синхронном плавании допускаются только сольные выступления, а этот вид программы не является олимпийским. Таким образом, российская команда не выступит на Играх‑2024 в Париже. Также ранее были World Aquatics опубликовала критерии допуска россиян до международных стартов, которые соответствуют рекомендациям Международного олимпийского комитета. Среди условий — отсутствие государственной символики и активной поддержки СВО. Кроме того, получившим допуск будет запрещено проходить через смешанную зону или участвовать в пресс‑конференциях.