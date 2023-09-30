Марк Уильямс вышел в финал British Open — 2023

Трёхкратный чемпион мира (2000, 2003, 2018), член Зала славы снукера с 2012 года, валлиец Марк Уильямс вышел в финал турнира по снукеру British Open — 2023, проходящего в спорткомплексе «Сэнтор» на ипподроме в Челтнеме (Великобритания).

Его соперником по полуфинальному поединку был снукерист из Ирана Хоссейн Вафаей, матч закончился со счётом 6:3 в пользу профессионала из Уэльса. В свою очередь, иранец отметился сотым сенчури в карьере. Второй финалист определится в поединке китайца Сяо Годуна и англичанина Марка Селби.

Финал турнира British Open будет состоять из 19 фреймов. Решающая игра запланирована на 1 октября. Призовой фонд соревнований составляет £ 478 тыс., из них победитель турнира получит £ 100 тысяч.