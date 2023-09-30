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Роглич стал победителем «Джиро дель Эмилия», Власов — шестой

Велогонщик Примож Роглич (Словения) стал победителем однодневной гонки «Джиро дель Эмилия», проводящейся с 1909 года. Дистанцию, протяжённостью более 204 км, словенский велогонщик преодолел со временем 4:49:44, на одну секунду опередив соотечественника Тадея Погачара и британца Саймона Йетса.

Россиянин Александр Власов пришёл к финишу шестым, проиграв победителю гонки шесть секунд.

«Джиро дель Эмилия». 204,1 км

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — 4:49:44.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +0:01.

3. Саймон Йетс (Великобритания, Team Jayco-AlUla) — то же время.

4. Энрик Мас (Испания, Movistar) +0:04.

5. Майкл Вудс (Канада, Israel-Premier Tech) — то же время.

6. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0:06.

7. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education-EasyPost) +0:09.

8. Джулио Чикконе (Италия, Lidl-Trek) +0:15.

9. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) +0:42.

10. Уоррен Баргиль (Франция, Team Arkea Samsic) +0:58.