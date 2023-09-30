ЖГК ЦСКА одержал шестую победу подряд

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Женский гандбольный клуб ЦСКА выиграл очередной матч розыгрыша OLIMPBET Суперлиги по гандболу среди женщин. 30 сентября на волейбольной арене «Динамо» столичные спортсменки принимали клуб «Динамо-Синара» из Волгограда. Матч завершился со счётом 35:18 в пользу ЦСКА. Эта победа стала шестой подряд для гандболисток столичной команды.

После шести игр ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков в шести встречах. Оставшиеся игры 6-го тура женской Суперлиги пройдут 1 и 2 октября.

1 октября

12:00 мск «Черноморочка» (Новороссийск) — «Ставрополье» (Ставрополь)

14:00 мск «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Кубань» (Краснодар)

16:00 мск «Лада» (Тольятти) — «Луч» (Москва)

2 октября

17:30 мск «Астраханочка» (Астрахань) — «Звезда» (Звенигород)

18:00 мск «АГУ-Адыиф» (Майкоп) — «Университет» (Ижевск)