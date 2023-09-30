Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Марк Селби стал вторым финалистом British Open — 2023

Марк Селби стал вторым финалистом British Open — 2023
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру (2014, 2016, 2017, 2021), трёхкратный чемпион Мастерс (2008, 2010, 2013), член Ордена Британской империи (2022), член Зала славы снукера с 2015 года, англичанин Марк Селби вышел в финал British Open — 2023, проходящего в английском Челтнеме. В полуфинальном поединке Селби одержал победу над китайцем Сяо Годуном со счётом 6:0.

Финал турнира British Open — 2023 состоится в воскресенье, 1 октября и будет состоять из 19 фреймов. Победитель турнира получит £ 100 тыс. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 478 тыс.

В решающим поединке Марк Селби встретится с трёхкратным чемпионом мира (2000, 2003, 2018), членом Зала славы снукера валлийцем Марком Уильямсом.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android