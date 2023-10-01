Глава комиссии спортсменов МОК высказалась о возможности допуска россиян на Олимпиаду-2024

Глава комиссии спортсменов МОК (Международного олимпийского комитета) Эмма Терхо высказалась о возможности допуска россиян и белорусов на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция). Эт о произошло на Международный форум спортсменов в Лозанне (Швейцария).

«Тема СВО и её последствия для олимпийского движения оставались одним из основных пунктов повестки дня. Мы долго обсуждали, что эта ситуация принесла олимпийскому движению, изложили принципы в отношении этого конфликта. Основополагающий принцип — внести вклад в установление мира благодаря миссии спорта и гарантия доступа к соревнованиям всех спортсменов, где бы они ни были.

Исполком МОК (в марте) чётко сказал, что никакого решения относительно участия спортсменов с российским и белорусским паспортом в Олимпиаде в Париже не было принято. На сегодня ситуация сохраняется», — сказала Терхо на форуме в Лозанне.