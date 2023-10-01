Россиянин Иван Гирёв получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях

Российский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Иван Гирёв получил статус нейтрального спортсмена для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics).

World Aquatics разработала критерии для допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на международные соревнования. Они основаны на рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) и включают в себя допуск только на индивидуальных дистанциях, запрет на общение со СМИ во время крупных соревнований, ограничение по количеству заявок от россиян в нейтральном статусе на одну дисциплину.

Помимо Ивана Гирёва, нейтральный статус получили пятеро белорусов. В их число вошли Илья Шиманович, Анастасия Куляшова, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и тренер Андрей Липницкий.