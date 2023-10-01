Великая: не могу осуждать людей, которые меняют гражданство

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая высказала своё мнение относительно того, что многие спортсмены принимают решение о смене гражданства. Великая заявила, что не осуждает тех, кто перешёл выступать под другой флаг.

«‎Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения. Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях. У меня своя история, я выступаю за свою страну»‎, — сказала Великая.

По данным заместителя министра спорта РФ Алексея Морозова, 55 российских спортсменов олимпийских видов спорта уже поменяли своё гражданство.

Ранее Софья Великая заявляла о том, что верит в своё участие на Олимпиаде. Напомним, олимпийской чемпионке по фехтованию 38 лет.