«Чеховские медведи» выиграли четыре из четырёх встреч в Суперлиге

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал четвёртую подряд победу в рамках розыгрыша OLIMPBET Суперлиги по гандболу среди мужчин. Они принимали у себя дома команду ‎СКИФ из Краснодара. Игра завершилась победой хозяев со счётом 30:28.

После этой встречи «Чеховские медведи» вышли на первое место благодаря тому, что выиграли все четыре встречи в этом сезоне Суперлиги. Также без поражений идут команды «Пермские медведи» и ЦСКА, но у них игра в запасе. СКИФ на данный момент располагается на шестой строчке.

Следующая встреча у ГК «Чеховские медведи» запланирована на 8 октября в 13:00. На выезде предстоит сыграть с командой «Динамо Астрахань». ‎СКИФ у себя дома примет одного из лидеров — ГК «Пермские медведи».