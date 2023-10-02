«КПРФ» взял реванш у «Газпрома-Югра» и одержал победу в серии пенальти

Мини-футбольный клуб «КПРФ» в домашнем матче PARI Суперлиги по мини-футболу обыграл команду «Газпром-Югра» (Югорск). Таким образом, «КПРФ» взял реванш за поражение 30 сентября.

Матч, прошедший в Климовске на УСЦ «Юность», завершился вничью в основное время (4:4). В серии пенальти сильнее оказались хозяева, выиграв 5:4. Сперва Янар Асадов вывел домашнюю команду вперёд на 18-й минуте матча. Однако уже через минуту футболист югорской команды Николай Шистеров сравнял счёт. Во втором тайме Арсер Багиров вновь вывел хозяев вперёд на 25-й минуте. Андрей Афанасьев быстро ответил своим голом, и счёт стал равным. На 37-й минуте встречи Янар Асадов сделал дубль, однако гости вновь быстро отреагировали на пропущенный мяч и Жуау Гильерме снова уравнял счёт. На 39-й минуте Янар Асадов забил свой третий мяч и в четвёртый раз вывел хозяев вперёд. Гол Андрея Понкратова из команды «Газпром-Югра» на 40-й минуте матча сделал счёт основного времени окончательным — 4:4. В серии послематчевых пенальти игроки «КПРФ» смогли реализовать пять из пяти ударов, а ошибка Жуау Гильерме стоила гостям поражения.

Следующую встречу «КПРФ» проведёт с «Норильским никелем» 7 октября.