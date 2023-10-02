Россиянин Арсений Нестеров стал вице-чемпионом мира по шахматам среди юниоров

Российский шахматист Арсений Нестеров занял второе место на прошедшем в Мексике чемпионате мира среди юниоров.

Россиянин набрал в 11 турах соревнований 8,5 очка, как и победитель турнира Марк-Андриа Маурицци (Франция). Француз обошёл российского спортсмена лишь по дополнительным показателям. Кроме дуэта лидеров, 8,5 очка набрали ещё два шахматиста — Лука Будисавлевич (Сербия) и Мамикон Гарибян (Армения), занявшие третье и четвёртое место соответственно. Отметим тот факт, что в ходе турнира Нестеров обыграл одного из фаворитов чемпионата Ханса Ниманна (США).

Среди юниорок победу одержала Кандела Белен Франсиско Гекамбуру из Аргентины. Лучшая из россиянок, Галина Михеева, стала шестой, набрав восемь очков.