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ВАДА запросило у Индии объяснения по поводу произошедшего на турнире по лёгкой атлетике

ВАДА запросило у Индии объяснения по поводу произошедшего на турнире по лёгкой атлетике
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) связалось со спортивными организациями Индии, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего на чемпионате союзной территории Дели по лёгкой атлетике.

Напомним, в последний день соревнований число участников сократилось вдвое из-за появления на стадиона «Джавахарлал Неру» допинг-офицеров. Сотрудники антидопингового агентства посетили соревнования на следующий день после того, как в соцсетях появилась видеозапись из туалетной комнаты арены, где лежало множество использованных шприцев.

«ВАДА знает о случившемся и обеспокоено этим. Мы продолжаем расследование, в том числе взаимодействуем со спортивными властями Индии, чтобы получить дополнительную информацию о том, что произошло и какие меры принимаются», — приводит слова представителя ВАДА Inside the Games.

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