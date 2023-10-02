ВАДА запросило у Индии объяснения по поводу произошедшего на турнире по лёгкой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) связалось со спортивными организациями Индии, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего на чемпионате союзной территории Дели по лёгкой атлетике.
Напомним, в последний день соревнований число участников сократилось вдвое из-за появления на стадиона «Джавахарлал Неру» допинг-офицеров. Сотрудники антидопингового агентства посетили соревнования на следующий день после того, как в соцсетях появилась видеозапись из туалетной комнаты арены, где лежало множество использованных шприцев.
«ВАДА знает о случившемся и обеспокоено этим. Мы продолжаем расследование, в том числе взаимодействуем со спортивными властями Индии, чтобы получить дополнительную информацию о том, что произошло и какие меры принимаются», — приводит слова представителя ВАДА Inside the Games.