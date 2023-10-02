Международный союз конькобежцев рассмотрит вопрос допуска россиян к соревнованиям

С 6 по 8 октября в Лозанне (Швейцария) состоится заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU). По сообщению «Матч ТВ» со ссылкой на источник, хорошо знакомый с ситуацией, в ходе заседания планируется рассмотреть вопрос о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

Напомним, решение ISU об отстранении российских спортсменов было принято в 2022 году на фоне ситуации на Украине. В декабре 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) проинформировал Союз конькобежцев России (СКР) о переносе чемпионата Европы по конькобежному спорту из Коломны и чемпионата Европы по шорт‑треку из Сочи. Оба мероприятия планировалось провести в 2024 году.

В июне 2023 года Международный союз конькобежцев на заседании совета организации в Будапеште (Венгрия) оставил в силе отстранение россиян от соревнований.