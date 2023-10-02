Анастасия Близнюк рассказала о работе в сборной Китая

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (2012, 2016), чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Анастасия Близнюк рассказала о работе на посту тренера сборной Китая. На прошедшем в августе чемпионате мира по художественной гимнастике в Валенсии (Испания) сборная Китая завоевала золотую медаль в групповой программе с обручами.

«Мы ехали на чемпионат мира за путёвкой на Олимпиаду. Мы думали об этом. По результатам года у нас были призовые места, первые на Кубках мира, но я не думала, что у нас будет в Валенсии. Медаль в финале была бы чудом», — цитирует Близнюк Sport24.

Также гимнастка ответила на вопрос о трудностях, с которыми сейчас сталкиваются российские спортсмены и тренеры, работая за рубежом. «Я не чувствую никакого негатива на соревнованиях. Мне, наоборот, приятно приезжать. Все подходят, здороваются, разговаривают», — добавила Близнюк в интервью.