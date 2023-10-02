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Украинские юниоры не выступят на ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян

Украинские юниоры не выступят на ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян
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Сборная Украины по дзюдо не примет участия в юниорском чемпионате мира из-за допуска к участию в соревнованиях российских спортсменов. Об этом в соцсети заявил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

«Через два дня в Португалии стартует чемпионат мира по дзюдо среди юниоров, но без сборной Украины. Несколько дней назад Международная федерация дзюдо, как всегда в последний момент, допустила к мировым соревнованиям в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из них — действующий военнослужащий. Поэтому сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве», — говорится в сообщении Кошляка в социальной сети.

Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров состоится в городе Одивелаш (Португалия) с 4 по 7 октября.

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