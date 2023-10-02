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Эндокринолог рассказал, как не набирать вес с возрастом

Эндокринолог рассказал, как не набирать вес с возрастом
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Эксперты рассказали, как остановить набор веса в среднем возрасте. Именно в этот период у большинства людей возникают трудности при попытках похудеть.

Избыточная жировая ткань может увеличить вероятность развития серьёзных заболеваний, отмечает Рекха Кумар, доктор медицинских наук и эндокринолог из США.

Наиболее важными последствиями для здоровья, связанными с увеличением веса в среднем возрасте, особенно с накоплением брюшного жира, являются риск резистентности к инсулину, диабета и болезней сердца.

Нередко людям в среднем возрасте сложно избавиться от лишнего веса из-за снижения уровня некоторых гормонов. Внешние факторы также могут способствовать увеличению веса. С возрастом люди, как правило, меньше занимаются физической активностью, что в сочетании с уменьшением мышечной массы, может снизить расход энергии и спровоцировать появление лишних килограммов.

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Чтобы остановить набор веса в среднем возрасте, специалисты рекомендуют регулярно заниматься спортом, контролировать потребление калорий и перейти на средиземноморскую диету, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и орехами. Также очень важно высыпаться.

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