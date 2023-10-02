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Назван полезный продукт для набора мышечной массы

Включите в рацион этот продукт, если хотите нарастить мышечную массу
Назван полезный продукт для набора мышечной массы
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Эксперты рассказали о продукте, который особенно популярен среди людей, которые хотят нарастить мышечную массу. У него есть множество полезных свойств.

Речь идёт о твороге. Он богат белками, которые необходимы для построения и восстановления тканей, поддержания мышечной массы и поддержки иммунной системы. Также в этом продукте содержится большое количество кальция и витаминов В12, В5, В2 – эти нутриенты важны для здоровья костей, сокращения мышц, свертывания крови, энергетического обмена и нормальной работы нервной системы.

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Кроме того, в твороге есть пробиотические бактерии, необходимые для работы кишечника. Кисломолочный продукт благодаря высокому содержанию белка может надолго сохранять чувство сытости, что помогает предотвратить тягу к еде и, как следствие, похудеть.

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