Включите в рацион этот продукт, если хотите нарастить мышечную массу

Эксперты рассказали о продукте, который особенно популярен среди людей, которые хотят нарастить мышечную массу. У него есть множество полезных свойств.

Речь идёт о твороге. Он богат белками, которые необходимы для построения и восстановления тканей, поддержания мышечной массы и поддержки иммунной системы. Также в этом продукте содержится большое количество кальция и витаминов В12, В5, В2 – эти нутриенты важны для здоровья костей, сокращения мышц, свертывания крови, энергетического обмена и нормальной работы нервной системы.

Кроме того, в твороге есть пробиотические бактерии, необходимые для работы кишечника. Кисломолочный продукт благодаря высокому содержанию белка может надолго сохранять чувство сытости, что помогает предотвратить тягу к еде и, как следствие, похудеть.