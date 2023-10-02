Ронни О'Салливан с победы стартовал на English Open, но весь матч жаловался на боль

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан успешно стартовал на рейтинговом турнире English Open – 2023, который продлится до 8 октября. Соревнования проходят в английском Брентвуде.

В дневной сессии первого игрового дня О'Салливан со счётом 4:0 обыграл Эндрю Пэджетта (118-й номер мирового рейтинга). Отметим, что по ходу всей встречи Ронни жаловался на боль в локте. Именно из-за этой травмы легендарный игрок снялся с European Masters и British Open.

Другие результаты дневной сессии первого игрового дня English Open – 2023:

Райан Дэвис – Брэдли Коудрой – 4:2.

Джон Хиггинс – Марко Фу – 4:3.

Джек Лисовски – Мэттью Стивенс – 4:1.

Юань Сыцзюнь – Том Форд – 4:2.

Али Картер – Джейми Кларк – 4:1.

Сандерсон Лам – Нил Робертсон – 4:2.