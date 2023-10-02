Министерство спорта РФ одобрило порядок утвеждения общероссийских антидопинговых правил

Министерство спорта России одобрило порядок утверждения Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) общероссийских антидопинговых правил с учётом Всемирного антидопингового кодекса.

Общероссийские антидопинговые правила включают в себя положения, обязательные для включения в правила в соответствии с кодексом согласно части 2 статьи 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329 — ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»; обязанность спортсменов по предоставлению информации о своем местонахождении в целях проведения допинг-контроля: информацию об обязательности соответствия комплекса мероприятий по медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд России.

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что необходимо гаронизировать российское антидопинговое законодательство в соответствии с требованиями WADA.

Исполком WADA 22 сентября принял решение о том, что РУСАДА остаётся лишённой полноценного статуса из-за несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.