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«Енисей-СТМ» проиграл казанской «Стреле» в рамках чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» проиграл казанской «Стреле» в рамках чемпионата России по регби
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Регбийный клуб «Енисей-СТМ» (Красноярск) проиграл команде «Стрела» (Казань) в рамках PARI Чемпионата России по регби. Матч прошёл в Казани на стадионе «‎Тулпар»‎ и завершился со счётом 15:12 в пользу хозяев. Таким образом, прервалась серия красноярцев из пяти побед подряд. Это поражение «Енисея-СТМ» стало первым в чемпионате России этого сезона.

Эта победа стала первой для «Стрелы» в противостоянии этих двух команд. Несмотря на поражение, «Енисей-СТМ» продолжает возглавлять таблицу PARI Чемпионата России по регби. Также первую строчку делит другая красноярская команда — «‎Красный Яр»‎.

Следующую встречу красноярская команда проведёт в Москве против регбийного клуба «Слава». Матч запланирован на 7 октября.

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