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Тяжелоатлетки из Северной Кореи установили мировые рекорды в весовой категории 49 и 55 кг

Тяжелоатлетки из Северной Кореи установили мировые рекорды в весовой категории 49 и 55 кг
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Северокорейские тяжелоатлетки Ри Сон Гум и Кан Хьон Йонг на Азиатских играх установили мировые рекорды среди женщин в весовой категории до 49 кг и до 55 кг соответственно.

Ри подняла 92 кг в рывке и 124 кг в толчке, что в сумме принесло ей результат 216 кг, а также мировой рекорд и золотую медаль. Ранее мировой рекорд составлял 215 кг и был установлен три недели назад.

Кан подняла 103 кг в рывке и 130 кг в толчке (233 кг в сумме), что также является наилучшим результатом в весовой категории до 55 кг. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году и составлял 227 кг.

«‎Я чувствую, что мои усилия на тренировках не пропали даром, и хочу поблагодарить своего тренера и свой народ»‎, — сказала Ри Сон Гум на пьедестале почёта.

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