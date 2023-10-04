«Чемпионат» принял участие во Всемирном дне поддержки людей с церебральным параличом

4 октября 2023 года на cайте и в телеграм-канале спортивного портала «Чемпионат» появились логотипы, написанные Доброшрифтом – специальным набором из букв, каждую из которых нарисовал один из 33 подопечных фонда «Подарок Ангелу». Неровные буквы напоминают нам о невероятных усилиях и упорстве детей с церебральным параличом, они стали настоящим символом поддержки и заботы о людях с серьёзными двигательными нарушениями.

В 2023 году проекту «Доброшрифт» исполняется уже пять лет. За это время фонд «Подарок Ангелу» помог более 8,5 тыс. детей с церебральным параличом. Многие компании и тысячи людей рассказывают о деятельности фонда и привлекают внимание к проблемам маломобильных людей, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Акция приурочена ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который отмечается в первую среду октября.

Проект также поддержали онлайн-издания холдинга Rambler&Co: «Лента.ру», «Газета.Ru», «Мослента», Quto.ru, Ferra.ru и блог-платформа «Живой Журнал».