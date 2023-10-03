Губерниев: федерациям надо брать всё в свои руки, а не бояться. Нас и так отовсюду выгнали

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на пленарной сессии форума «Азартные игры: отчисления на спорт» высказался о развитии спорта внутри страны на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Для того чтобы нам вернуться рано или поздно во всеоружии, мы естественно, должны моделировать пики формы. Поэтому, если говорить о лыжах, биатлоне, других зимних видах спорта, то февраль, Спартакиада – нужно делать всё возможное, чтобы этот старт был по-настоящему главным. Но смотрите, что происходит на подступах к Спартакиаде. Сейчас возникла классная идея в биатлоне – за неделю до Кубка России на вкатке провести клубные соревнования. Призовой фонд – 8 млн рублей. Эти деньги выделяет старший вице-президент «Газфонда» Алексей Нуждов. Но начинает побаиваться СБР, там говорят о каких-то санкциях, дисквалификациях. А мы чего боимся? На вкатке будут Россия, Беларусь и два китайских клуба, которые уже подтвердили свой приезд.

Давайте вспомним кейс Ивана Федотова. Есть международная федерация хоккея, а есть наша федерация. Человек вышел и играет, штраф за это мизерный. Прежде всего нужно думать об интересах российского спорта. Мне кажется, такие вещи федерация должна поддерживать, чтобы спортсмены подготовились. Миллион в день за победу! Да этот турнир будет звенеть всю зиму, и от отдачи все будут брать пример. Ни о какой ревности говорить не стоит, ведь мы все во главе с ЦСП делаем одно общее дело. Минспорту тоже бы важнейшее дело поддержать – потом подтянутся другие клубы из лыж, коньков, иных видов спорта. Федерациям нужно брать всё в свои руки, а не бояться, ведь нас и так уже отовсюду выгнали», — передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата».