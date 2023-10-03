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Исследование Гарварда показывает: это лучшая тренировка для сжигания жира на животе

Исследование Гарварда показывает: это лучшая тренировка для сжигания жира на животе
Это лучшая тренировка для сжигания жира на животе
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Учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, какие упражнения помогают эффективно сжигать жир на животе. Однако не следует забывать и о других видах тренировок, призывают авторы.

Оказалось, что самый эффективный способ сжигания жира, особенно на животе, — это силовые тренировки с отягощениями. Как объяснили эксперты, силовые тренировки помогают поддерживать высокий базальный уровень метаболизма калорий, что, в свою очередь, приводит к более эффективному сжиганию жира.

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Это не означает, что вам следует полностью исключить кардиотренировки, поскольку такие упражнения укрепляют выносливость, способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и эмоциональному благополучию.

Авторы добавляют, что силовые тренировки и кардионагрузки нужно сочетать со здоровой, сбалансированной диетой — это даст более эффективные результаты.
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