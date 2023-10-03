Ронни О'Салливан ответил на слухи о скором завершении карьеры

Семикратный чемпион мира по снукеру, лидер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан не стал отрицать проблемы с локтем, из-за которых пропустил уже три турнира в сезоне, но при этом заявил, что не намерен завершать из-за них свою карьеру. В соцсетях, комментируя громкие новости британских таблоидов о завершении его карьеры, Ронни написал: «Увидимся в среду и ещё на многих будущих турнирах».

Ранее О'Салливан успешно стартовал на рейтинговом турнире English Open – 2023, обыграв Эндрю Пэджетта со счётом 4:0. На проблемы с локтем, которые, по его словам, появились ещё в 2021 году, он жаловался по ходу всего матча.

«Вся эта ситуация меня не радует. Стараюсь не нагружать руку, но мне в любом случае нужно снова начать принимать обезболивающие препараты. Понимаю, что их нельзя использовать в течение длительного периода времени. Возможно, мне придётся сделать уже третий по счёту укол кортизона, чего я очень не хочу, поскольку это ослабляет мышцы.

Постараюсь выступать столько, сколько смогу. Вероятно, буду меньше появляться на [мелких] турнирах в Великобритании. Они не особо поменялись за последние 12 лет, им необходим хороший промоушен, чтобы улучшить качество. Скажу как есть: мне не нравятся арены, на которых проводятся эти соревнования. Их вообще не сравнить с Азией. Что касается крупных турниров в Великобритании, то я планирую принимать в них участие», — приводит слова О'Салливана сайт WST.