«Сейчас это граничит с абсурдом». Павел Колобков — о нейтральном статусе для россиян

Бывший министр спорта России Павел Колобков ответил президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер, которая назвала выступление на Олимпиаде в нейтральном статусе «обыкновенным фашизмом и позором для мира».

«Сейчас много разных мнений, у Ирины Александровны — свое, у спортсменов, уверен, тоже. Любой атлет мечтает об Олимпиаде, многие готовятся к ней всю жизнь, а есть и те, у кого вообще карьера длится совсем недолго. Президент четко сказал, что спортсмены — наши, надо думать о них. Считаю, с нейтральным статусом надо бороться, если есть такая возможность. Если на предыдущих Играх он был понятен, и вариантов его обжаловать не было, то сейчас это граничит с абсурдом. Изначально это решение противоречило олимпийскому духу и всем нормативным актам. Кроме того, наверняка будут и другие условия, а какие именно, до сих пор совершенно непонятно, никто их четко не сформулировал. Так что прежде, чем делать какие-то выводы, надо дождаться этих условий», — приводит слова Колобкова «РИА Новости Спорт».