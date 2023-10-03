Леонид Тягачёв: обидно за Томаса Баха, который со спорта перешёл на политику

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказался об условиях нейтрального статуса, который предлагает российским спортсменам Международный олимпийский комитет (МОК) и его глава Томас Бах.

Чтобы получить возможность выступать на международных соревнованиях российские атлеты не должны открыто поддерживать СВО и не быть связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Речь о допуске команд не идёт.

«Мне обидно за Томаса Баха, который со спорта перешел на политику. И крутит, и мучает нашу страну. Надо бороться, и мы свою силу можем показать только результатами. Они у нас хорошие. И будут еще лучше. Потому что нас настолько сильно обижают, что дальше уже некуда. Загоняют в угол, а те, кого загоняют в угол, становятся злыми, сердитыми, сильными и волевыми. И в конечном итоге мы победим обязательно», — приводит слова Тягачёва «РИА Новости Спорт».