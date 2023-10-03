Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Леонид Тягачёв: обидно за Томаса Баха, который со спорта перешёл на политику

Леонид Тягачёв: обидно за Томаса Баха, который со спорта перешёл на политику
Аудио-версия:
Комментарии

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказался об условиях нейтрального статуса, который предлагает российским спортсменам Международный олимпийский комитет (МОК) и его глава Томас Бах.

Чтобы получить возможность выступать на международных соревнованиях российские атлеты не должны открыто поддерживать СВО и не быть связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Речь о допуске команд не идёт.

«Мне обидно за Томаса Баха, который со спорта перешел на политику. И крутит, и мучает нашу страну. Надо бороться, и мы свою силу можем показать только результатами. Они у нас хорошие. И будут еще лучше. Потому что нас настолько сильно обижают, что дальше уже некуда. Загоняют в угол, а те, кого загоняют в угол, становятся злыми, сердитыми, сильными и волевыми. И в конечном итоге мы победим обязательно», — приводит слова Тягачёва «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Миром правит политика». Глава МОК честно рассказал, почему Россию не пускают на Олимпиаду
«Миром правит политика». Глава МОК честно рассказал, почему Россию не пускают на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android