Южнокорейский спортсмен упустил золотую медаль и освобождение от военной службы

В финале мужской эстафеты на 3000 метров на роликовых коньках на Азиатских играх в Ханчжоу представитель Южной Кореи перед финишем сбавил скорость и махнул кулаком, упустив тем самым золотую медаль.

Южнокорейский спортсмен Чанг был у финишной черты и за секунды до завершения гонки начал праздновать победу. Во время церемонии награждения появилось сообщения, что кореец проиграл заезд представителю Тайвани. В результате выяснилось, что левая нога тайваньского спортсмена раньше на 0,01 секунды пересекла финишную черту.

«‎Моя ошибка была слишком большой. Мне жаль моих товарищей по команде, а также всех, кто меня поддерживал»‎, — прокомментировал Чанг этот инцидент.

Золотая медаль была заменена на серебряную, а также Чанг упустил право на освобождение от армии. Кореец мог получить отсрочку от военной службы в случае завоевания золота на Азиатских играх. Более того, катание на роликах уже не будет включено в состав следующего турнира.