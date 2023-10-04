Мужская сборная Японии выиграла ЧМ по спортивной гимнастике в командном многоборье

Мужская сборная Японии выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике в командном многоборье. По сумме своих выступлений на отдельных снарядах японские гимнасты набрали 255,594 балла. Вторыми стали представители Китая, считавшиеся главными фаворитами. Они набрали 253,794 балла.

Спортсменов из Поднебесной подвёл Вейде Су, получивший за выступление на перекладине всего 11,166 балла. При том, что худшая оценка японских гимнастов на этом снаряде была 13,566 балла. Бронзовыми призёрами стали американцы с суммой 252,428 балла.

Чемпионами мира в составе сборной Японии стали Кента Чиба, Дайки Хасимото, Кадзума Кая, Казуки Минами и Кёта Сугимото.

Отметим, что японская команда показала лучшие результаты в упражнениях на коне, брусьях и перекладине. На кольцах не было равных представителям Китая, а в вольных упражнениях – американцам. Опорный прыжок лучше всего получился у представителей Великобритании, занявших в итоге четвёртое место (249,461).