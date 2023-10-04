Команда Карлсена лидирует в Кубке европейских клубов по шахматам

Команда победителя Кубка мира — 2023, 16-го чемпиона мира по шахматам, обладавшего титулом с 2013 по 2023 год, норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена Offerspill Chess Club занимает промежуточное первое место в Кубке европейских клубов.

Помимо Карлсена, в состав команды Offerspill Chess Club входят такие гроссмейстеры, как норвежцы Арьян Тари, Юхан-Себастьян Кристиансен и Фруде Уркедаль, представители Индии Раунак Садхвани и Пранав Венкатеш, а также международный мастер из Норвегии Бенджамин Халдорсен.

Кубок европейских клубов по шахматам проходит в Албании с 1 по 7 октября 2023 года. Очередной игровой день стартует сегодня в 16:00 мск. Действующим победителем соревнований является Novy Bor Chess Сlub.