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Команда Карлсена лидирует в Кубке европейских клубов по шахматам

Команда Карлсена лидирует в Кубке европейских клубов по шахматам
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Команда победителя Кубка мира — 2023, 16-го чемпиона мира по шахматам, обладавшего титулом с 2013 по 2023 год, норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена Offerspill Chess Club занимает промежуточное первое место в Кубке европейских клубов.

Помимо Карлсена, в состав команды Offerspill Chess Club входят такие гроссмейстеры, как норвежцы Арьян Тари, Юхан-Себастьян Кристиансен и Фруде Уркедаль, представители Индии Раунак Садхвани и Пранав Венкатеш, а также международный мастер из Норвегии Бенджамин Халдорсен.

Кубок европейских клубов по шахматам проходит в Албании с 1 по 7 октября 2023 года. Очередной игровой день стартует сегодня в 16:00 мск. Действующим победителем соревнований является Novy Bor Chess Сlub.

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