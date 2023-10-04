Легкоатлет-трансгендер подвергся критике за участие в кроссе среди девочек

16-летний Сорен Старк-Чесса из Фрипорта (штат Мэн, США) подвергся критике за участие в кроссе среди девочек после смены пола.

В прошлом году, будучи первокурсником частной школы Вальдорф, Старк-Чесса участвовал в забеге на 5 км среди мальчиков и занял там 172-е место. После смены пола Старк-Чесса был допущен к соревнованиям среди девочек и прибежал к финишу четвёртым. Участие Старк-Чессы в соревнованиях не ограничивается школой, на Maine XC Festival of Champions в Белфасте, штат Мэн, Старк-Чесса стал пятым. Факт его участия в женских соревнованиях подвергся критике от других спортсменок.

«Это несправедливо по отношению к женщине, которая усердно тренировалась. Мужчины биологически быстрее благодаря тестостерону. Им нужно действовать под своим биологическим полом», — приводит слова одной из легкоатлеток Daily Mail.

Руководство школы, в которой учится Старк-Чесса, позитивно отреагировало на участие своего воспитанника в соревнованиях, заявив, что гордится каждым своим учеником.