В Китае удалили фото спортсменок из-за возможной отсылки к протестам 1989 года

В Китае строгой цензуре подверглось фото двух обнимающихся спортсменок после финиша забега на 100 метров с барьерами.

В фотографии, на которой изображены Линь Ювэй и У Янни, китайская цензура усмотрела намёк на события на площади Тяньаньмэнь 1989 года. Дело в том, что номера спортсменок 6 и 4 соответственно напоминают о 4 июня — дате протестов. Внимание цензоров привлекло и то обстоятельство, что забег проходил 1 октября, в Национальный день Китая, когда власти проявляют особую бдительность к элементам инакомыслия, отвлекающим от празднования.

Государственная телекомпания CCTV первоначально разместила фотографию в китайской социальной сети, но удалила её примерно через час. Позже изображение появилось в статье, опубликованной государственным информационным агентством «Синьхуа», но цифры из фотографии были вырезаны.