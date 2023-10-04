В МОК заявили, что не запрещали российским спортсменам участвовать в юношеской Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не запрещали спортсменам из России и Беларуси принимать участие в зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Южной Корее. Ранее сообщалось, что атлеты из этих стран не смогут выступать на предстоящих соревнованиях в нейтральном статусе.

«На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо. Никакого дальнейшего решения принято не было», — приводит слова представителя МОК ТАСС.

Напомним, зимняя юношеская Олимпиада пройдёт в провинции Канвондо (Южная Корея) с 19 января по 2 февраля следующего года. В Канвондо будет разыгран 81 комплект наград.