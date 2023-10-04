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Мамиашвили — о результате сборной России на ЧМ по борьбе: неудовлетворительное выступление

Мамиашвили — о результате сборной России на ЧМ по борьбе: неудовлетворительное выступление
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал итоги чемпионата мира по борьбе, проходившего в Сербии.

«Понятно, что чемпионат был крайне сложный. Крайне неудовлетворительное выступление. Но те, кто участвует в жизни нашей организации, немного иначе смотрят на это. Заочно рассказать ребятам об условиях почти невозможно. Сложно обсуждать техническую сторону. Проблема не в технической подготовке, а в психологическом состоянии.

Мы отработали лучше, чем конкуренты, и получили право на проведение чемпионата мира в Красноярске. Но случились обстоятельства, не позволившие нам это сделать. Выбор пал на дружественную Сербию», — передает слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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