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Марк Кавендиш отложил завершение карьеры на год

Марк Кавендиш отложил завершение карьеры на год
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Британский шоссейный велогонщик Марк Кавендиш продлил контракт с командой Astana Qazaqstan Team на один сезон и не планирует завершать спортивную карьеру в этом году. Об этом информирует официальный сайт команды.

«Итак, теперь я считаю, что готов к ещё одному году в качестве профессионального гонщика, и я рад, что могу сделать это и закончить его с командой «Астана-Казахстан». Я люблю эту команду и даже после следующего года мне бы хотелось сделать что-то ещё для этого проекта. Однако это вопрос будущего», – говорится в официальном заявлении Кавендиша.

Напомним, Кавендиш может стать единоличным рекордсменом по числу побед на этапах веломногодневки «Тур де Франс». Пока у британца 34 победы и он разделяет рекордное достижение с легендарным бельгийцем Эдди Мерксом.

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