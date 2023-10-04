Тренер сборной России по борьбе Гацалов: несмотря на двухлетний простой, выступили неплохо

Главный тренер сборной России по борьбе, олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов рассказал о своём участии в чемпионате мира в Сербии в качестве тренера.

«Для меня этот чемпионат был дебютом. Считаю, что ребята в связи с двухлетним простоем и неопределённостью выступили относительно неплохо. Мы разбаловали всех медалями, всегда привозили минимум по три золота. Но есть обстоятельства. Наша задача — готовить ребят психологически.

Для нашей страны этот чемпионат мира был очень важен. Это даёт нам шанс сделать шаг ближе к Олимпиаде.

Присутствовать в качестве тренера — это совсем другое. Хотелось не подвести федерацию, страну, команду. Для меня как для главного тренера чемпионат прошёл неплохо», — передаёт слова Гацалова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.