Гацалов: на чемпионате мира в Сербии были рады видеть российских борцов. Мы были своими

Главный тренер сборной России по борьбе, олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов высказался о приёме российских спортсменов на чемпионате мира в Сербии.

«Сербские и не только болельщики кричали нам. Нас там были рады видеть. Мы были не гостями, а своими. Дружеской страной. Борьба никогда не разделяла национальные принадлежности — одна семья. Даже когда ходили по улицам, нас тепло и радушно встречали.

Это один из самых ярких чемпионатов мира на моей памяти. Все были рады, были интересные схватки, которые сделали этот чемпионат мира красивым. По нам соскучились как по самой сильной команде. Мы создавали праздничную атмосферу. Всё было здорово, нас были рады видеть и болельщики, и спортсмены. Говорили: «Вас здесь не хватало, добро пожаловать. Надеемся, что на Олимпиаде будет то же самое», — передаёт слова Гацалова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.