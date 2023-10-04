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Мамиашвили — о состоянии Садулаева: он выписался и восстанавливается

Мамиашвили — о состоянии Садулаева: он выписался и восстанавливается
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Михаил Мамиашвили, возглавляющий Федерацию спортивной борьбы России, прокомментировал состояние двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе россиянина Абдулрашида Садулаева, получившего повреждение шеи на чемпионате мира по борьбе в Сербии в ходе полуфинального поединка с будущим чемпионом из Бахрейна Ахмедом Тажудиновым.

«У Садулаева серьёзнейшая травма. Он успешно прооперирован, выписался и занимается восстановлением», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик. Как уже ранее заявлял президент Федерации спортивной борьбы России, процесс реабилитации олимпийского чемпиона может занять два-три месяца.

Напомним, Садулаев из-за полученной травмы не смог продолжить борьбу за бронзовую медаль и олимпийскую лицензию.

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