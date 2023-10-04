Атлетам бюджетных спортшкол Санкт-Петербурга запретили выезд за рубеж без разрешения

Спортсменам, тренерам и персоналу бюджетных спортивных школ Санкт-Петербурга запретили покидать территорию России без согласования городского спорткомитета. Эту информацию подтвердили сразу несколько источников.

«Три источника, близкие к комитету по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, подтвердили существование распоряжения, запрещающего выезд на учебно-тренировочные сборы и соревнования за пределы России сотрудникам и учащимся бюджетных спортшкол города. Также, по имеющейся информации, на недавнем совещании уточнили, что запрет распространяется на выезд за границу в период отпусков», — сообщает «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что выезды могут быть разрешены в случае согласования с городским спортивным комитетом.