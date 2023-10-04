Звёздный фитнес-тренер раскрыл простые способы по снижению веса

Поддерживать здоровую диету и режим тренировок бывает довольно сложно. Знаменитый фитнес-тренер из Лос-Анджелеса Коллинз Эзех в беседе с The Sun поделился доступными способами по снижению веса.

Коллинз Эзех родом из России, но переехал в Таиланд примерно в 12-летнем возрасте. Он работал со многими знаменитостями Голливуда, включая актрису Шей Митчелл, боксёра Флойда Мейвезера и актёра Дензела Вашингтона.

По словам фитнес-тренера, при переходе на здоровое питание нужно отдавать предпочтение растительным белкам. Для экономии денег он рекомендует как можно меньше питаться вне дома. А для приготовления недорогих и питательных блюд, по мнению Коллинза, можно использовать всего два, три или четыре ингредиента. Так, на завтрак можно съесть тост с авокадо и огурцами или овсянку на воде с ягодами. На обед он рекомендует выбирать злаки, овощи и источники нежирного белка, например, рыбу.

Во время обеда мы можем потреблять больше углеводов и калорий, потому что мы будем использовать их в течение дня.

Помимо диеты, во время похудения внимание нужно уделять и физической нагрузке. Сам фитнес-тренер предпочитает тренироваться по 20 минут три раза в неделю.

Определённо нужны упражнения с отягощениями, это могут быть даже приседания с собственным весом, отжимания, подтягивания.

В перерывах между подходами он предлагает выполнять упражнения, которые увеличивают частоту сердечных сокращений и сжигание калорий. Например, десять приседаний, отжиманий и прыжков.

По мнению звёздного фитнес-тренера, основным ключом к успеху в снижении веса является постоянное увеличение интенсивности тренировок.