Кристина Дудина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира U21 по дзюдо

Бронзовый призёр турнира «Большой шлем» Кристина Дудина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди спортсменов до 21 года, который проходит в португальском городе Одивелаш.

В малом финале весовой категории до 48 кг Дудина встретилась с серебряной медалисткой чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет Кенуль Алиевой из Азербайджана. Схватка получилась скоротечной, уже на 30-й секунде Дудина уложила Алиеву на татами и получила от судей «иппон».

На чемпионате мира U21 отечественную школу дзюдо представят ещё четыре атлета. В весе до 70 кг чемпионка России среди юниорок Виктория Карсанова. В весе до 81 кг победитель молодёжного первенства России – 2023 Тимур Арбузов, в категории до 100 кг Анджей Павлюков, в весе свыше 100 кг чемпион Европы среди юношей 2021 года Денис Батчаев.