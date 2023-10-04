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Кристина Дудина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира U21 по дзюдо

Кристина Дудина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира U21 по дзюдо
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Бронзовый призёр турнира «Большой шлем» Кристина Дудина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди спортсменов до 21 года, который проходит в португальском городе Одивелаш.

В малом финале весовой категории до 48 кг Дудина встретилась с серебряной медалисткой чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет Кенуль Алиевой из Азербайджана. Схватка получилась скоротечной, уже на 30-й секунде Дудина уложила Алиеву на татами и получила от судей «иппон».

На чемпионате мира U21 отечественную школу дзюдо представят ещё четыре атлета. В весе до 70 кг чемпионка России среди юниорок Виктория Карсанова. В весе до 81 кг победитель молодёжного первенства России – 2023 Тимур Арбузов, в категории до 100 кг Анджей Павлюков, в весе свыше 100 кг чемпион Европы среди юношей 2021 года Денис Батчаев.

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