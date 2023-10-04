Кристина Дудина: что выступлю на первенстве мира, узнала за пару дней до вылета

Бронзовый призёр чемпионата мира среди спортсменов до 21 года Кристина Дудина прокомментировала результат, показанный на турнире в португальском городе Одивелаш.

В малом финале весовой категории до 48 кг Дудина уже на 30-й секунде уложила на татами вице-чемпионку Европы U23 Кенуль Алиеву из Азербайджана и получила от судей «иппон».

«Рада, что удалось подняться на пьедестал, но рассчитывала всё-таки на золото. Тренеры подготовили меня к полуфиналу с японкой Кано Мияки, подсказали, что и как делать, но я чуть-чуть недотерпела и допустила ошибку. Мы впервые с ней боролись как и с соперницей по схватке за бронзу. В заключительном поединке у меня ещё осталась спортивная злость за проигрыш, поэтому, наверное, так быстро и выиграла.

О том, что выступлю на первенстве мира, узнала буквально за пару дней до вылета в Португалию. Но я была к нему полностью готова, потому что вместе с партнёрами по сборной не перестаю тренироваться. Не так давно я выступала на «Большом шлеме» в Баку, потом ездила на чемпионат России в Кемерово, где и за соревнованиями наблюдала, и работала в зале. Мы должны быть готовы к любым стартам, когда бы о них ни узнали», — приводит слова Дудиной пресс-служба Федерации дзюдо России.