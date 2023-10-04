Женская сборная США по спортивной гимнастике в седьмой раз подряд завоевала золото ЧМ

Женская сборная США по спортивной гимнастике в седьмой раз подряд стала чемпионом мира в командном многоборье. Американки завоевали золотые медали вчетвером. Пятая участница команды Жоселин Робертсон получила травму ещё на разминке. Симона Байлз, Скай Блейкли, Шайлиз Джонс и Леанне Вонг набрали в сумме 167,729 балла.

Вторыми стали бразильянки во главе с Ребекой Андраде, набравшие 165,530 балла. Это первое серебро чемпионата мира по гимнастике для команды, представляющей Латинскую Америку.

Бронзовыми призёрами стали француженки, получившие от судей 164,064 балла. Для них это вторая командная бронза чемпионата мира.

Отметим, что в опорном прыжке и на брусьях лучшими стали американки, вольные упражнения выиграли бразильянки, а на бревне лучше всех были китайские гимнасты, ставшие четвёртыми в многоборье (163,162).